BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma

Sakarya'da hazırlık maçında tribün çöktü! Çocuklar zemine çakıldı: Yaralılar var

Sakarya'da hazırlık maçında tribün çöktü! Çocuklar zemine çakıldı: Yaralılar var

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü. Olayda 3 çocuk yaralandı.

Abone ol

Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü. Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan orucu hangi aya denk geliyor?
Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan orucu hangi aya denk geliyor?
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama
Korku dolu anlar! Simit üretimi yapılan fabrikada yangın
Korku dolu anlar! Simit üretimi yapılan fabrikada yangın
ABD'li doktor açıkladı! İşte Omicron'un ilk belirtisi
ABD'li doktor açıkladı! İşte Omicron'un ilk belirtisi
Diyarbakır'da yüreği yanık baba 'öyle bir şey yok' deyip evladına seslendi: Biz ipucu bulamadık
Diyarbakır'da yüreği yanık baba 'öyle bir şey yok' deyip evladına seslendi: Biz ipucu bulamadık
4B emekli maaşı hesaplama robotu ne kadar emekli aylığı alınır?
4B emekli maaşı hesaplama robotu ne kadar emekli aylığı alınır?
Korona olan Erdoğan'a hakarete 8 gözaltı! Ömer Çelik: Bunların şifa bulması imkansızdır
Korona olan Erdoğan'a hakarete 8 gözaltı! Ömer Çelik: Bunların şifa bulması imkansızdır
Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı! Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları...
Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı! Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları...
Isparta'da kar yağışı hayatı durdurdu! Isparta Belediye Başkanı: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz
Isparta'da kar yağışı hayatı durdurdu! Isparta Belediye Başkanı: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz