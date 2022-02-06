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Kur korumalı TL hesabı için yeni adım! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüştü

Kur korumalı TL hesabı için yeni adım! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüştü

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti. Şimdi o sistemin tanıtımı için hummalı bir çalışma başlatılıyor. Bunun için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, MÜSİAD Başkanı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüştü. Peki, hangi adımlar atılacak?

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Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına kur korumalı mevduat sisteminin tanıtımı için kollar sıvandı. Bunun için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, MÜSİAD başkanı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüştü. Sistemin tanıtımı artacak. Özellikle de iş dünyası aracılığıyla yurtdışındaki döviz birikimlerinin Türkiye'deki yeni sistemde değerlendirilmesi çağrısı yapılacak.

Merkez Bankası Başkanı, MÜSİAD ile görüştü
CNNTürk'ten Gülşen Coşkun'un haberine göre geçtiğimiz günlerde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti. Sistemin kısa adı YUVAM. Şahap Kavcıoğlu da o sistemin yurtdışında daha çok tanıtılması için yurtdışında 71 ülkede 88 irtibat noktası olan MÜSiAD ile görüştü.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, o toplantıda neler konuşulduğunu ve YUVAM hesaplarının yurtdışında nasıl tanıtılacağını anlattı.

2 saati aşkın toplantıda Merkez Bankası Başkanı, YUVAM sistemini detaylıca anlattı. MÜSİAD Başkanı ise önümüzdeki hafta yurtdışında bir toplantı yapılacağını belirtti. O toplantıda sadece MÜSİAD temsilcilerinin yer almayacağı, yurtdışındaki bazı diğer Türk vatandaşlarının oluşturduğu STK'larla da çalışacaklarını belirtti. "Yurtdışında 6.5 milyon Türk vatandaşı var. Bu kişilerin toplam mevduatları yaklaşık 200 milyar dolar. İlk etapta hedef bunların yüzde 10'unun Türkiye'ye transferi" dedi.

MÜSİAD yurt dışındaki Türklere sistemi anlatacak
MÜSİAD bir de 10 soruda YUVAM hesabının anlatıldığı kısa bilgilendirme notu hazırladı. O sorulara verilen yanıtlarla yurtdışı vatandaşları sistem hakkında bilgilendirilecek.

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