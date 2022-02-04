Merkez Bankası YUVAM hesabı detayları netleşti! Kimler yararlanacak, hangi vadelerde açılabilecek?
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin detaylar belli oldu. Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek? Hesaptan elde edilen getiri ne olacak? İşte tüm detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.
Daha önce, yurt içi yerleşikler ve şirketler için döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi ile altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi adımları atılmıştı.
Bu kez, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını değerlendirebilmesine yönelik adımlar ve buna yönelik destekler açıklandı. Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek?
Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.