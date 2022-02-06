F sınıfı ehliyet alma ücreti kaç para oldu 2022 her şey dahil ücreti

Yeniden değerleme oranı ile ehliyet harçlarına da zam yapılıyor. 2022 yılında ehliyet almak isteyen vatandaşlar 2022 ehliyet harcı ne kadar? A sınıfı, B sınıfı 2022 ehliyet parası ne kadar oldu? sorularına yanıt araştırmaya başladı. İşte 2022 F sınıfı ehliyet harçlarına yapılacak zam oranı...

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2022 yılında ehliyet almak isteyenler için kötü bir gelişe yaşandı. 2022 ehliyet harçlarına ciddi oranda zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022'de ehliyet almak için ne kadar ödeme yapmak gerekir? Yeni yıl ile birlikte ehliyet harç ücretleri ve ehliyet almak için gerekli belgeler/evraklar...

2022 ehliyet sınav giriş ücretleri:

2022’de ehliyet harçlarında yüzde 36,2 artış olacak. 272 lira olan A sınıfı ehliyet harcı 370 lira 40 kuruşa yükselirken; 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı ise 1116 lira 90 kuruşa yükseldi. Diğer sınıflardaki ehliyet harç bedeli ise 1.368 liradan 1.863 lira 70 kuruşa yükseldi.

2021 Ehliyet ücretleri

A1 sınıfı: 530 TL

A2 Sınıfı: 530 TL

A sınıfı: 530 TL

B sınıfı: 1800 TL

F sınıfı: 530 TL

Ehliyet almak için gerekli belgeler:

Ehliyet almak için bulunması gereken adaylarda bulunması gereken nitelikler ehliyet türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ehliyet fiyatları üzerinde belirgin rol oynayan benzer nedenlerden biri de ehliyet türüdür. Ehliyet alınmasının nedenine, hangi tür araçların kullanıldığına bağlı olarak her yıl ehliyet fiyatları ve ehliyet türlerine göre değişmektedir. Ehliyet alma sürecinde kişinin gerekli adli sicil kaydı niteliklerini taşıması, yaş sınırının altında kalmaması ve sağlık durumunun uygun olması şartları aranmaktadır. Şartların taşınmaması halinde ehliyet alma süreci tamamlanamamaktadır.

Ehliyet sınavına giriş ücreti kaç para:

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.

Ehliyet almak için gerekli belgeler neler:

Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

4 Adet Biyometrik Fotoğraf

Sürücü olur sağlık raporu

Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

E-Sınav kaç dakika:

Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar, doğru cevapları etkilemiyor.

Direksiyon sınavı kaç dakika sürecek:

Direksiyon sınavı 5+30 dakika olmak üzere toplam 35 dakika sürmektedir. Sürücü adayına ilk 5 dakika içerisinde kullanacağı aracın iç ve dış donanımlarıyla ilgili sorular sorulmaktadır. Bu sorulara doğru cevap vererek ikinci adıma geçilir. Bu adımda sürücü adayı kendini ispat etmek zorundadır. 3 renkli puanlama sistemi bulunmaktadır. Sarı, Mavi ve Kırmızı olmak üzere. En büyük hatalar kırmızı kategoride yer almaktadır. Bu tarz hatayı yapan sürücü adayının sınavı sonlandırılmaktadır. Ehliyet sınavında puanlama durumu söz konusu değildir. Başarılı veya başarısız durumu yer alır.