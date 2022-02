Hamilelik tarih oluyor! Çinli bilim insanları geliştirdi: Tıp tarihinde böylesi görülmedi

Çinli bilim insanları, kadınlardaki hamilelik sürecini sona erdirecek ve doğmamış bebeklerin olası hastalıklarını dahi tespit edebilecek bir sistem geliştirdi.

Çin'de hizmet vermekte olan Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde çalışan bilim insanları, tıp tarihine geçecek bir çalışma yürüttüler. Yaptıkları çalışmalar sonucunda yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmayı başaran uzmanlar, bu rahimde embriyo büyütmeyi başardılar. Şu an için yalnızca fareler için kullanılan sistemin ilerleyen dönemlerde insanlar için de kullanılabilir hale getirilebileceği söyleniyor.



Bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda rahim ortamını tam anlamıyla kopyalamış oldular. Bu da bir embriyonun yapay bir rahimde gelişmesini sağladı. Embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gerekli olan tüm molekülleri kullanan ve bunların iletimini yapay zeka ile gerçekleştiren bilim insanları, bu çalışma ile kadınları hamilelik sürecinden kurtarabileceklerine inanıyorlar. Üstelik bu sistem sayesinde anne rahmindeki olası hastalık riskleri de ortadan kalkıyor. Zira sistem, embriyoyu her an takip ediyor.



İnsan embriyosu ile yapay zekayı eğitebilirler

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yapay rahim ile ilgili dikkat çeken bir husus var. Uluslararası yasalar gereğince bir insan embriyosunun aylar boyunca rahim dışında tutulması yasak. Bu da bilim insanlarının elini kolunu bağlıyor. Zira yapay zeka, şu anda sadece fareler üzerinden eğitim alıyor. Bu da çalışmanın insanlar üzerinde etkili olup olmayacağının anlaşılmasını imkansız hale getiriyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bu durum değişebilir. Böylece Çinliler, bir insan embriyosu ile yapay zekayı eğitebilirler.