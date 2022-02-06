İstanbul Büyükçekmece'deki gizemli kazıdan dehşet çıktı! Baybaşin Ailesi diri diri kepçeyle gömmüş

İSTANBUL Büyükçekmece'de polisin günlerce süren gizemli kazısının altından kan donduran bir infaz çıktı. Uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesine çalışan polislerin gözaltına alıp aileye teslim ettiği Murat Kartal'ın, Baybaşin ailesi tarafından diri diri kepçeyle gömüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükçekmece'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022'de tahliye edilen Kartal, 20 Ocak'tan bu yana kayıptı.

İki polis memuru evinde gözaltına alıp kelepçe taktı

Soruşturma kapsamında, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş'un, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi.

Gayrettepe'ye götürüyoruz diye Başbaşinler'e götürdüler

Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.

Kelepçeli olması canlı canlı gömüldüğünü...

Kartal'ın da buradan Beylikdüzü'ndeki köşke götürüldüğü ve burada öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cesedin kelepçeli olması canlı canlı gömüldüğü ihtimalini güçlendirdi.

2'si polis 7 kişi tutuklandı

Köşk ve çevresinde arama çalışmaları sürerken Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı da ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.