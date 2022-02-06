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Haftaya kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Haftaya kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü 6-10 Şubat tarihlerini içeren 5 günlük hava raporunu yayınladı. Buna göre Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına alacak. Öte yandan sıcaklık batıda yükselmeye devam ediyor. Kastamonu, Bartın, Sinop da sağanak Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...

Haftaya kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurtta yer yer sağanak yağışın etkili olması beklenirken Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. 5 günlük hava durumu raporuna göre ise Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına alacak.

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Haftaya kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Sağanak yağış beklenen iller:  Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde bugün yağış bekleniyor.

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Haftaya kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Kar yağışı beklenen iller: Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

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Haftaya kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Çarşamba ve perşembe gününe dikkat!

Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselirken, 5 günlük haritada çarşamba günü dikkat çekti. Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlayacak.

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