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Derya Büyükuncu kararı! Koronavirüs kapan Erdoğan'a hakaret etmişti

Derya Büyükuncu kararı! Koronavirüs kapan Erdoğan'a hakaret etmişti

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu için hak mahrumiyeti karar verdi. Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında yaptığı skandal paylaşımla tepki çekmişti.

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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.  Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu 06.02.2022 tarihli E-97009680-663.09-1834507 sayılı tedbirli başkanlık sevki ile olağan üstü toplanmıştır. İş bu toplantıda Derya Büyükuncu hakkında, Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarfettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. Maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanalallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarında DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir. İlgili hakkında gerekli işlemin yapılması için bilgilerinize arz olunur."

Bakan Kasapoğlu: "Gereği yapılıyor"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan gelen dilekçeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." şeklinde açıklamada bulundu.

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