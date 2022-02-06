Soruları çalan FETÖ'nün beddua gibi yemini: Çocuklarım sakat doğsun

İtirafçı olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu E.D., 2013 Adli Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı sorularının verildiği örgüt üyelerine yemin ettirildiğini anlattı. E.D., "Görüp duyacaklarımı aileme bile söylersem gözlerim kör olsun. Çocuklarım sakat doğsun diye yemin ederdik" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, "Allah evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun" şeklindeki bedduasının ardından örgütün yargıya sızmak için sınavlara hazırladığı militanlarına da garip yeminler ettirdiği öğrenildi. Skandal, 4 defa Adli Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı'na girip itirafçı olan FETÖ'cü E.D.'nin anlattıklarıyla ortaya çıktı. 2013 yılındaki sınava FETÖ'nün çalışma evlerinde hazırlandığını söyleyen E.D., sınavdan 1 gün önce başka bir eve götürülüp burada Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiğini anlattı:

"Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin edeceğim söylendi. Kadınsal hastalığımdan dolayı el basamayacağımı belirtince, 'Önemli değil' deyip elimi zorla Kur'an-ı Kerim'in üzerine koyup, 'Burada görüp duyacaklarımı eğer aileme bile söylersem kollarım bacaklarım kırılsın. Dilenci olayım. Gözlerim kör olsun. İleride doğacak çocuklarım sakat doğsun. Bütün sevdiklerim gözümün önünde kaza geçirip ölsün' dedirttiler."

Tüm sorular çıktı

İtirafçı E.D. yemin ettikten sonra kendisinin büyük bir salona götürülerek duvara dönük sandalyelerden birine oturtulduğunu söyledi. Sınava hazırlanan 20 kişiyle birlikte kendilerine fotokopi halinde sınav kitapçığı dağıtıldığını anlatan E.D., "İçinde 100 soru olan ve doğru şıkların keçeli kalemle işaretlendiği bir kitapçık dağıtıldı. Yarım saat süre verdiler. Kalem kağıt kullanmak, not almak yasaktı. Soru sormak yasaktı. Salona girerken üzerimiz arandı. 'Tüm soruları doğru cevaplamayın. Bazı soruları yanlış işaretleyin' dediler. 2013'teki sınavda bize gösterilen soruların tamamı eksiksiz çıktı" dedi. E.D.'nin verdiği ifadelerle FETÖ'nün soru çalarak yargıya sızdığı bir kez daha ispatlandı.

(YENİ ŞAFAK)