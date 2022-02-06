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Kritik operasyon başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kritik operasyon başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Eren Kış-20 Mardin Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı. Eren Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi. 348 sığınak, depo ve barınak imha edildi

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; kış üslenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda Mardin'de Eren Kış-20 Mardin Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev yapıyor.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de icrasına başlanılan Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 19'u ölü, biri sağ 20 terörist etkisiz hale getirildi. 348 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği operasyonlarda 101 silah, 2 uçaksavar, 6 roketatar, bir havan, 2 bomba atar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 el bombası, 56 mayın/EYP, 366 fünye, 518 tüp, 1665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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