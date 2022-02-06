ABD'den çok konuşulacak Rusya itirafı! Gizli toplantı basına sızdı

Tüm dünyanın gözü Rusya Ukrayna sınırında. Bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. FOX News kapalı kapılar arkasında konuşulanlara ulaştı.

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UKRAYNA ile Rusya arasındaki tansiyon tüm çabalara rağmen düşürülemiyor. Uluslararası toplumun Ukrayna'ya verdiği desteğe rağmen Rusya, sınırdaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor.

ABD'li yetkililer Rusya'nın Vladimir Putin'e Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlatma seçeneği vermek için ay ortasına kadar kullanmayı planladığı askeri ateş gücünün en az yüzde 70'ini bir araya getirdiğini söyledi. Adları açıklanmayan yetkililer boyutu ve ölçeği belirsiz olsa da Putin'in önümüzdeki haftalarda bir işgal niyetinde olduğunu gösteren bir dizi gösterge olduğunun atını çizdi.

ABD'li yetkililer bir Rus işgalinin Ukrayna ordusunu nispeten hızlı bir şekilde alt edebileceğini ancak Rusya'nın işgali sürdürmekte ve olası bir ayaklanmayla baş etmekte zorlanabileceğini söyledi.

Rusya'dan yanıt geldi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt verdi. Polyanskiy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çılgınlık ve korkutma sürüyor. ABD'nin bir hafta içinde Londra'yı ele geçirebileceğini ve 300 bin sivilin ölümüne neden olabileceğini söylesek? Ve bütün bunlar ifşa etmeyeceğimiz istihbarat kaynaklarımıza dayandırsak İngiliz ve ABD'liler ne hissederlerdi?"