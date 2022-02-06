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Yunanlardan insanlık dışı muamele! Mültecilerin tecavüze maruz kaldığı öğrenildi

Yunanlardan insanlık dışı muamele! Mültecilerin tecavüze maruz kaldığı öğrenildi

YUNANİSTAN, mültecileri sadece öldürmüyor, insanlık dışı işkenceler de yapıyor. Mültecilerin tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, mültecileri geri iterek 19'unun donarak ölmesine sebep olan Yunanistan'a ve vahşete sessiz kalan Avrupa'ya tepki gösterdi. Yunanistan'ın Avrupa’dan güç bulduğunu kaydeden Usta, şunları söyledi:

"En başından beri Avrupa, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütler Yunanistan'a destek vermeseydi bugün 19 insan ölmezdi. İnsanların öleceğini bilerek yapıyorlar. Bu sadece geri itme, sınırları koruma ya da güvenliği sağlama meselesi değil. Burada çok kasıtlı belirlenmiş bir politika var. Bu politika da insanların sınırlardan geçmemesi. Yaptıkları uluslararası hukuka aykırı. İnsanları soyup elindeki paraları çalıyorsunuz, cüzdanlarını boşaltıyorsunuz, üstündekileri çıkarıyorsunuz, dövüyorsunuz, kadın ve çocuklara istismarda bulunuyorsunuz. Yunanistan'ın bu politikasına dünyanın sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Hepsi, 'Dehşet verici, üzgünüz, kınıyoruz' diyor ama bunun bir devlet politikası haline geldiği neden söylenmiyor? Avrupa'nın Yunanistan'ın sınırda yaptığı ihlallerle ilgili bir tane çalışması yok."

"Her 100 mülteciden 88'ini dövüyorlar"
AK Partili Usta, Yunanistan sınırında yaşanan olaylarla ilgili verileri aktararak şöyle devam etti:

"Uluslararası bir kuruluş olan Sınır Şiddetini İzleme Ağının rakamları dikkat çekiyor. Verilere göre 2019'dan geçtiğimiz yıl ağustos ayına kadar Yunanistan sınırına gelen 8 bin mülteciden yüzde 88 dövme ve tekmeleme, yüzde 97'si hırsızlık, yüzde 69'u soyunmaya zorlanma, yüzde 16'sı suda boğulma, yüzde 19'u silah kullanımı, yüzde 5'i cinsel saldırı, yüzde 8'i de elektrik şokuna maruz kalmış. Bugüne kadar Yunanistan sınırına gidip de şiddete uğramayanların oranı ise sadece yüzde 2. Şiddete, tacize ve istismara maruz kalan çocukların oranları da yüzde 68."

"FETÖ'cülere kapı açık"
Leyla Şahin Usta, mültecilere vahşeti yaşatan Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını görmezden geldiğine dikkat çekerek, "FETÖ'cülere kapılar açık. FETÖ'cülerin birisinin bile geri itildiğini görmedik. Türkiye, bu insanların terörist olduğunu, silahlı eylemleri ve katıldıkları darbe girişimlerini resmi olarak iletmesine rağmen geri itilmiyorlar. Tam tersine kucak açıyorlar. Bu tamamen devlet politikası" dedi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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