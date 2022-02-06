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Türkiye 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 412 bin 352 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 142 milyon 910 bin 46'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Şubat 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 76 bin 552 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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