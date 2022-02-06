ABD'li oyun devinden Türkiye'ye yatırım kararı! Metaverse çılgınlığı sürüyor

Metaverse'ye en çok yatırım Türkiye'den geldi. Bu gelişme karşısında dünyanın büyük oyun platformlarından biri olan Wider Games, Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı.

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2018 yılında küresel pazara çıkan büyük oyun şirketi Wider Games, 73 ülkede aktif halde eğlence ve oyun içi ticarete aracılık eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Amerika merkezli olan Wider Games, son 5 yılda AR-GE çalışmalarını tamamlayarak büyük bir kitleye hitap etmeye başladı ve son olarak Türkiye pazarına da girdi. Wider Games, şu sıralar çözüm ortaklığı yaptığı firmalarla ekosistemini yapı içerisinde geliştirmeye devam ederken mart ayında WDR Hunter oyununu tamamen NFT ve Metaverse ile birleştirmeyi planlıyor.

Wider Games, Ocak 2022 itibari ile çözüm ortaklığı olarak 5 firma ile anlaşma yaptı. Bunların başında ise Przcoin ve Abixcoin geliyor. Wider Games, 2022 yılı boyunca 20'ye yakın oyun ile Android, iOS ve web tabanlı oyunlar olacağını ve çözüm ortaklığı yaptığı firmalarda oyun sektörünün yazılımını üstlendiğini takipçilerine duyurdu.