Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun temennisinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.