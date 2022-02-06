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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın Herzog'a teşekkür ettiği ve liderlerin yakın zamanda bir araya gelme ihtimalini ele aldıkları aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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