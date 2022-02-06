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Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş

FAS'ta yaklaşık 5 gün boyunca 32 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ın kurtarma ekipleri kendisine ulaşmadan hayatını kaybettiği bildirildi. Fas basınında önceki gün yayımlanan haberlerde Rayyan'ın kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

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FAS resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ın vefatına ilişkin yeni bilgilere yer verildi. Kurtarma ekiplerinin 5 gün boyunca aralıksız ve zorlu bir saha çalışmasının ardından Rayyan'ın cansız bedenine ulaştıkları belirtilen haberde Faslı çocuğun özel bir araç ve ardından jandarmaya ait ambulans helikopterle hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Fas'ın Şafşavan kentinde 1 Şubat'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayyan, 100 saatten fazla süren çalışmanın ardından önceki gün kuyudan çıkarılmıştı. Kurtarıldıktan kısa süre sonra yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği kaydedilmişti. Fas basınında önceki gün yayımlanan haberlerde Rayyan'ın kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

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