HDP'li Hüda Kaya'dan skandal paylaşım! Erdoğan nefreti gözünü kararttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) hariç tüm siyasi parti liderleri geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP Milletvekili Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" sözleriyle nefret kustu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak eşi Emine Erdoğan ve kendisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine birçok siyasi lider ve dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında tüm siyasi partiler geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP Milletvekili Hüda Kaya, çirkin bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaya, Erdoğan'a sosyal medya hesabından nefret kustu. "Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanan Kaya'nın bazı takipçileri de iğrenç sözlere destek verdi.

Paylaşımını sildi

Kaya'nın bu çirkin paylaşımına tepki yağdı. HDP'li vekil tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Paylaşımı silen Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklaması yaptı.