BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

HDP'li Hüda Kaya'dan skandal paylaşım! Erdoğan nefreti gözünü kararttı

HDP'li Hüda Kaya'dan skandal paylaşım! Erdoğan nefreti gözünü kararttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) hariç tüm siyasi parti liderleri geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP Milletvekili Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" sözleriyle nefret kustu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak eşi Emine Erdoğan ve kendisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine birçok siyasi lider ve dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında tüm siyasi partiler geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP Milletvekili Hüda Kaya, çirkin bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaya, Erdoğan'a sosyal medya hesabından nefret kustu. "Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanan Kaya'nın bazı takipçileri de iğrenç sözlere destek verdi.

Paylaşımını sildi
Kaya'nın bu çirkin paylaşımına tepki yağdı. HDP'li vekil tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Paylaşımı silen Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklaması yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
İzmir derbisinde Göztepe'yi mağlup eden Altay haftalar sonra kazandı
İzmir derbisinde Göztepe'yi mağlup eden Altay haftalar sonra kazandı
Muharrem İnce'den Babacan ve Davutoğlu'na tepki
Muharrem İnce'den Babacan ve Davutoğlu'na tepki
Beşiktaş Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında fiyatlar değişti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında fiyatlar değişti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
Türkiye 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ABD'li oyun devinden Türkiye'ye yatırım kararı! Metaverse çılgınlığı sürüyor
ABD'li oyun devinden Türkiye'ye yatırım kararı! Metaverse çılgınlığı sürüyor
ABD'den çok konuşulacak Rusya itirafı! Gizli toplantı basına sızdı
ABD'den çok konuşulacak Rusya itirafı! Gizli toplantı basına sızdı