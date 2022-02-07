BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,51
ALTIN 789,63
HABER /  GÜNCEL

Okullar açıldı İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğun

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okullar açıldı İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğun

İSTANBUL okulların açılmasıyla beraber haftanın ilk gününde trafik yoğunluğuna döndü. Megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti.

Abone ol

2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün çalacak ders zili ile başlayacak. Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti
Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ’da da yoğunluk oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Daimi işçi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
Daimi işçi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
İran'da 17 yaşındaki eşini öldüren adam başını kesip sokakta gezdirdi! Türkiye'den götürmüş
İran'da 17 yaşındaki eşini öldüren adam başını kesip sokakta gezdirdi! Türkiye'den götürmüş
'Kafamda kurşunla mı geleyim' diyen Hasret öğretmen korumaya alındı
'Kafamda kurşunla mı geleyim' diyen Hasret öğretmen korumaya alındı
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası ücretlerine zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası ücretlerine zam geldi
Savcı kadın, mahkeme heyeti kadın! Yalancı kadın katiline ödül gibi ceza
Savcı kadın, mahkeme heyeti kadın! Yalancı kadın katiline ödül gibi ceza
Arda Turan'dan sert çıkış: Şifreli kanaldan izlediğiniz kupaların sahibiyim
Arda Turan'dan sert çıkış: Şifreli kanaldan izlediğiniz kupaların sahibiyim
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
HDP'li Hüda Kaya'dan skandal paylaşım! Erdoğan nefreti gözünü kararttı
HDP'li Hüda Kaya'dan skandal paylaşım! Erdoğan nefreti gözünü kararttı
İzmir derbisinde Göztepe'yi mağlup eden Altay haftalar sonra kazandı
İzmir derbisinde Göztepe'yi mağlup eden Altay haftalar sonra kazandı