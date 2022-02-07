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Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaat için İlim Yayma Vakfı'ndan flaş açıklama

Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaat için İlim Yayma Vakfı'ndan flaş açıklama

Süleymaniye Camii etrafına inşa edilen yurt binasının İstanbul silüetini bozduğu yönündeki tartışmaların ardından mülk sahibi İlim Yayma Vakfı, yaptığı yazılı açıklamada “Fedakarlığa hazırız” mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu açıklamanın “olumlu bir gelişme” olduğunu söyledi.

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İstanbul’un önemli silüetlerinden biri olan Süleymaniye Camii’nin İstanbul’un ruhu olduğunu belirten İlim Yayma Vakfı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu vakıf, ilgili kurum ve kuruluşları sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

İmamoğlu:  Olumlu gelişme
Bu açıklamanın ardından Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vakfın açıklamasının “kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişme” olduğunu söyledi.

Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisinin İBB olduğunu belirten İmamoğlu, “Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız” dedi.

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