Ali Koç’un başına gelen Ekrem İmamoğlu’nun başına gelmiyor! Çünkü iktidar çok abanıyor

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki benzerliğe dikkat çekip iktidarı uyardı.

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Fenerbahçe'deki çöküşün sorumlusu olarak Ali Koç son dönemde eleştirilerin tek adresi oldu. Ahmet hakan da bu durumdan yola çıkarak Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu'nun durumunu karşılaştırdı. Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik muhalefet değişikliğinin başarısını anlatıp, iktidarı Ekrem İmamoğlu tutumu nedeniyle eleştirdi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Ali Koç'a yönelik lüzumsuz ve abartılı muhalefet bitince...

ALİ Koç’un başarısızlığının taraftar tarafından en net biçimde dillendirildiği bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Bu dillendirmenin gerçekleşmesinde birçok parametrenin yanı sıra...

Ali Koç’a yönelik lüzumsuz ve abartılı muhalefetin bir tarafa bırakılmasının da payı olduğu muhakkak.

İmamoğlu’na öyle lüzumsuz ve abartılı bir muhalefet yapılıyor ki...

Ali Koç olayından yola çıkarak...

Ekrem İmamoğlu’nun durumuna bir bakalım:

Seçildiği günden beri Ekrem İmamoğlu’na yönelik öyle lüzumsuz ve abartılı bir muhalefet yapılıyor ki...

Konu bir türlü...

“İmamoğlu İstanbul için ne yaptı?” noktasına gelmiyor, gelemiyor.

İktidar mekanizması İstanbul ahalisine bu şansı tanımıyor

Orantısız abanma sona erse...

İstanbul ahalisi, “İmamoğlu başarılı mı, başarısız mı?” sorusuna yönelecek ve objektif bir yanıt geliştirebilecek.

Ama maalesef iktidar mekanizması İstanbul ahalisine bu şansı tanımıyor.

Abartılı Ali Koç eleştirileri Ali Koç'a yaramıştı

Abartılı Ali Koç eleştirileri, Ali Koç’a yaramıştı.

Bırakılınca... Ali Koç ile taraftar karşı karşıya gelmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun durumunda ise son durum şu:

Abartılı İmamoğlu eleştirileri ve yaklaşımları sürdürüldüğü için...

Ali Koç’un başına gelen İmamoğlu’nun başına gelmiyor.