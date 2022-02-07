İhtiyaç kredisi faizleri üç yılın zirvesinde

Bankalar ihtiyaç kredisi faizinde 2021 yılında kasım ayı sonuna kadar ortalama yüzde 22-23 seviyelerinde faiz uygularken aralık ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizlerinde artış gözlendi.

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İhtiyaç kredisi faizi 28 Ocak haftasında yüzde 31,5 seviyesine yükselirken tek haftalık düşüş molasının ardından yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Faiz yüksek seviyesini korusa da 1 haftada ihtiyaç kredisi 1.7 milyar liralık artış gösterdi.

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre, bankalar ihtiyaç kredisi faizinde 2021 yılında kasım ayı sonuna kadar ortalama yüzde 22-23 seviyelerinde faiz uygularken aralık ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizlerinde artış hızlanmış ve yeni yılın haftalarında yüzde 32,20 ile üç yılın zirvesine yükselmişti. 11 Ocak 2019 haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 32,75 seviyesindeydi. Bu yıl 14 Ocak haftasının ardından düşüş gösteren ihtiyaç kredisi faizi yeniden yönünü yukarıya döndü. Merkez Bankası verilerine göre bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları yıllık faiz oranı yüzde 31,50 seviyesine çıktı. Geçen yılın son ayında bankaların bilanço iyileştirme operasyonlarının atlatılmasından sonra kredi faizleri düşüş eğilimine girmişti.

Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredi faizi 28 Ocak haftasında 8 puan yükselişle yüzde 31,5 seviyesine geldi. Bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları aylık faiz oranları yüzde 1,55 ile yüzde 3,19 arasında değişiyor. Bu yüksek seviyelere rağmen ihtiyaç kredisi bakiyesinde de artış yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre 28 Ocak haftasında bireylerin ihtiyaç kredisi bakiyesi 463 milyar 199 milyon lira oldu. 21 Ocak haftasında 461 milyar 498 milyon lira seviyesindeydi. 1 haftada 1.7 milyar liralık artış yaşandı.



Yerli mevduat bankaları liderlikte

Bankaların ihtiyaç kredisi büyüklüğü toplamda geçen yılın ilk ayına göre yüzde 19,43 artarken artış yabancı ve yerli özel bankalar öncülüğünde gerçekleşti. Kamu mevduat bankalarında ihtiyaç kredisi 28 Ocak itibariyle 139.5 milyar liraya gerilerken geçen yılın ocak sonuna göre düşüş yüzde 6,66 seviyesinde oldu. Yabancı mevduat bankalarında geçen yılın ocak sonuna göre ihtiyaç kredisi artışı yüzde 34,31 oldu ve bakiye 129.9 milyar liraya yükseldi. Yerli özel mevduat bankalarında ise geçen yılın ocak sonuna göre yüzde 36,67 artış yaşanırken kredi miktarı da 183.9 milyar liraya çıktı. Böylece mevduat bankalarında en yüksek ihtiyaç kredisi bakiyesi yüzde 39,7 ile yerli mevduat bankalarında olurken kamu mevduat bankalarının payı yüzde 30,1, yabancı mevduat bankalarının payı da yüzde 28 oldu.