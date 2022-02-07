MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında 3 dönem krizi için açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklamaları son dakika basına yansıdı. Üç dönem aday olamayacağı ile ilgili açıklamalara tepki gösteren Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı krizini hatırlatarak "Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da Düzenlenen Milletvekilleri-Merkez Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde cumhurbaşkanı seçimi konusunda değerlendirmelerde bulundu. MHP Lideri Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

2007 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun 367 kişinin oylamaya katılma şartını ortaya atmasıyla yaşanan krizi anımsatan Bahçeli, "Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır.

Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır.

Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur.

Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız.

Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.

Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın.