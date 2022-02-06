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Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi

Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi

BELARUS'un Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Rus askeri hareketliliği uydu görüntülerine yansıdı.

Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi

BELARUS, Rusya ile ortak tatbikat gerçekleştirecek.

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Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi

Rusya, 10-20 Şubat tarihleri arasındaki tatbikat kapsamında S-400 hava savunma sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, Su-35 savaş uçakları ve askerleri Belarus'a gönderdi.

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Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi

NATO’dan yapılan açıklamada tatbikatta yaklaşık 30 bin Rus askerinin yer alabileceği belirtildi.

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Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi

Uyduya yansıyan görüntülerde tatbikat öncesinde Belarus'un Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan birlikler görüntülendi.

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