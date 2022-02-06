Ukrayna sınırına yığınak! Rusya'nın savaş hazırlıkları uydudan görüntülendi
BELARUS'un Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Rus askeri hareketliliği uydu görüntülerine yansıdı.
BELARUS, Rusya ile ortak tatbikat gerçekleştirecek.
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Rusya, 10-20 Şubat tarihleri arasındaki tatbikat kapsamında S-400 hava savunma sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, Su-35 savaş uçakları ve askerleri Belarus'a gönderdi.
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NATO’dan yapılan açıklamada tatbikatta yaklaşık 30 bin Rus askerinin yer alabileceği belirtildi.
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Uyduya yansıyan görüntülerde tatbikat öncesinde Belarus'un Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan birlikler görüntülendi.
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