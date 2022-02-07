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Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi de koronavirüs olmuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapıldı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından Bakan Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna heyetindeydi

Milli Savunma Bakanı, önceki gün koronavirüs  testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti heyetinde bulunuyordu.

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