Memur Sen açlık sınırı 3 bin 809 TL dedi Türk İş 4 bin 250

Türkiye’de yaşayan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL olarak açıklandı.

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Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL oldu.

Türk-İş'in araştırmasında ise, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira olarak hesaplanmıştı. Asgari ücret ise son zamdan sonra 4.253 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücret ile açık sınırı arasında sadece bir simit parası fark var.

Memur-Sen Konfederasyonu aralık 2021 itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırını 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırını 10 bin 119 lira olarak hesaplamıştı.