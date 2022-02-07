Ekrem İmamoğlu'ndan elektrik faturası tepkisi! Numan Kurtulmuş 'farkındayız' deyip tarih verdi

İBB Başkanı İmamoğlu elektrik faturalarının çok yüklü olduğunu belirterek herkes için yüksek olduğunu ifade etti. AK Partili Numan Kurtulmuş da, faturanın ağır olduğunu, bunun farkında olduklarını söyledi.

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Dün İstanbul Kartal, Antalya, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerde yüklü elektrik faturalarına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da zamlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, ''Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" ifadelerini kullandı.



Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Gazetesi’ne verdiği demeçte, elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Kurtulmuş, "İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgari ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı, Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının 4'te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var, bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı, ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu” dedi.



"İnşallah birkaç ay içinde enflasyon geriye doğru gidecek"

Her şeyin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, “İnşallah birkaç ay içinde enflasyon geriye doğru gidecek vatandaşın alım gücü daha iyi bir noktaya gelecek. Bazı mallarda KDV'nin düşürülmesi konusunda çalışma var. Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz, önümüzde bir seçim var. Siyaseti bilen tecrübeli bir kadroyuz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır. Vatandaşımızın siyasi değerlendirmeleri içinde ekonomiyi çok öncelediğini biliyoruz doğal olarak, haklı olarak böyledir biz daha çok oy versinler diye değil vatandaşın ihtiyacı olan belli bir hayat seviyesini tutturabilmesi ya da onun altına düşmemesi için ne lazımsa, eldeki imkan neyse bunları kullanarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



Şamil Tayyar'dan fatura uyarısı

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, doğalgaz, elektrik faturaları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekip "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil" diyen Tayyar, "Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor" diyerek iktidarı uyarmıştı.