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Adıyaman'da insan boyunda balık yakalandı! Gören fotoğraf çekildi: Kilosu 50 TL'den satılıyor

Adıyaman'da insan boyunda balık yakalandı! Gören fotoğraf çekildi: Kilosu 50 TL'den satılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar tarafından yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda, dev turna balığı yakalandı. Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

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Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk’un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta'da bulunan bir balıkçıya getirildi. Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

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