Kilosu 25 TL'ye satılıyor! İtalya'dan sipariş yağdı: Mersin'de iki türü geliştirildi kabuklu tüketiliyor
Turunçgiller familyasının en küçüğü olan süs bitkisi olarak da mekanları süsleyen kabuğu ile tüketildiği için tam bir vitamin deposu olan ‘kamkat’ın yeni geliştirilen iki çeşidi tescile gönderildi, İtalyanlar şimdiden talepte bulundu.
Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde 2012 yılında "Kamkatın (Fortunellamargarita) Mutasyon Islahı Yoluyla Geliştirilmesi’’ projesi hazırlandı.
Bu kapsamda tüketim dışında süs bitkisi olarak kullanılması amacı ile kamkatın ıslah çalışması yapıldı. 2012 yılında başlayan kamkat ıslahı enstitü tarafından 3 hedef belirlendi ve geliştirime çalışması yapılarak sona erdi.
İlk aşamada yeme kalitesi yüksek, ikinci aşamada reçeli yapılması için uygun çeşit, üçüncü aşamada ise üzerinde meyvesi daha fazla duracak süs bitkisi geliştirildi. 3 özelliği geliştirilen 2 çeşit aday için ise Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurularak onay süreci başlatıldı.
Öte yandan yetişmiş bir ağacın 20 kilograma kadar ürün verdiği, iç piyasada kilogram fiyatının ise 20-25 TL arasında satılarak ekonomik olarak da ciddi kazanç sağladığı belirtildi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş,, kurum olarak ana görevlerinden bir tanesinin de turunçgiller konusunda çalışma yapmak olduğunu dile getirdi.