Kilosu 25 TL'ye satılıyor! İtalya'dan sipariş yağdı: Mersin'de iki türü geliştirildi kabuklu tüketiliyor

Öte yandan yetişmiş bir ağacın 20 kilograma kadar ürün verdiği, iç piyasada kilogram fiyatının ise 20-25 TL arasında satılarak ekonomik olarak da ciddi kazanç sağladığı belirtildi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş,, kurum olarak ana görevlerinden bir tanesinin de turunçgiller konusunda çalışma yapmak olduğunu dile getirdi.