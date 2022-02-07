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Rusya Ukrayna krizi gıdayı vuracak! Ekmeğe büyük zam gelebilir

Rusya Ukrayna krizi gıdayı vuracak! Ekmeğe büyük zam gelebilir

Türkiye ekmek için kendi buğdayını kendisi karşılayamıyor. İthalatta ise yüzde 86 Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Olası savaş durumunda ekmek ve gıda fiyatları Türkiye'yi kötü etkileyecek.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin 2021 yılındaki buğday ithalatının yüzde 86.6’sını Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştirdiğini belirterek, bu iki ülke arasındaki sorunun başta ekmek olmak üzere gıda fiyatını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

İthalatta sorun yaşatmasının önemli ölçüde işlenmiş ürün ihracatını da olumsuz etkileyeceğini belirten Bayraktar, bunun tedbirlerinin şimdiden alınması gerektiğini belirtti.

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz, 2021 yılında toplam buğday ithalat miktarının yüzde 86,6’sını Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştirdi. Ayrıca arpa ithalat miktarının yüzde 79,4’ü, ayçiçeği ithalat miktarının yüzde 11,4’ü ve soya ithalat miktarının ise yüzde 13,3’ü yine bu ülkelerden gerçekleşti. Bu ülkelerden en yüksek ithalat buğdayda yaşandı. Diğer yandan Türkiye, buğday ithalatının önemli bir kısmını dahilde işleme rejimi kapsamında un ve undan mamul ürünlere dönüştürerek ihraç ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki buhrandan dolayı ithalatta sorun çıkması, başta ekmek olmak üzere gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Ürün bulunamaması önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacaktır”

Bu konuya ilişkin tedbirlerinin şimdiden alınması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, “Diğer yandan Türkiye ayçiçeğinde yüzde 60 oranında yeterlilik derecesine sahiptir. Ayçiçeği de buğday ve arpa gibi ciddi anlamda destek verildiğinde ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştirilebilecek bir üründür.
Ayçiçeği üretim potansiyelimiz yeterlidir, ancak destekler artırılarak bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Soyada yüzde 4,7 olan yeterlilik oranının, bu ürünün önemli ölçüde ithalini gerektirdiğini söyleyen Bayraktar, Ukrayna’dan yapılan ithalatın diğer ülkelere kaydırılması gerektiğini aktardı.

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