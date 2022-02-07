Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı!

Merkez Bankası'ndan son dakika rekor döviz satışı... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kapsamını ay başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı ocak ayında 4.15 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

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Merkez Bankası'nın kapsamını ay başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen döviz satışı ocak ayında 4.15 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 itibarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıklamıştı.

Daha önce TCMB rezervlerinden neredeyse tamamı BOTAŞ'a ait olan enerji ithalatçısı KİT'lerin döviz ihtiyaçları karşılanıyordu.

Enerji ithalatı için ödendi

Son üç ayda KİT'lere 9.7 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirilmiş oldu. Her ne kadar imkan genişletilmiş olsa da tutarın büyük bölümünün yine enerji ithalatı için ödendiği tahmin ediliyor. Dünyada enerji fiyatları artarken TCMB Başkanı Kavcıoğlu, son dönemde BOTAŞ'a yapılan döviz satışlarının arttığını son enflasyon raporunda söylemişti.

TCMB, ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye de başladı. Dolar/TL 13.5 etrafında çok dar bit bantta adeta sabitlenirken siyasiler 18'ün üzerindeki tarihi zirvelerden düşüşü "kurdaki köpük alındı" olarak yorumladı.

Bakan Nebati, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş yaşanacağını öngörürken dev bankaların tahmini enflasyonun tüm yıl boyunca yüzde 50'yi aşağını ve o civarlarda kalacağı yönünde.

Verilere göre, ayrıca ocakta 1.55 milyar dolar reeskont geri dönüşünden döviz alımı gerçekleştirilmiş oldu. Reeskont geri dönüşleri geçen yıl 21 milyar dolar ile rezervlere en belirgin katkıyı yapan uygulama oldu. Kavcıoğlu, yeni değişikliklerle bu yıl reeskont geri dönüşlerinin rezerv katkısının geçen yıldan daha yüksek olabileceğini söylüyor.