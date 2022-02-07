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Rıdvan Dilmen TRT'den ayrıldı kötü haber hayranlarını üzdü! Olay iddia: Duyulmayacağını sanmıştı

Rıdvan Dilmen TRT'den ayrıldı kötü haber hayranlarını üzdü! Olay iddia: Duyulmayacağını sanmıştı

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'den sonra TRT Spor'a geçmiş ve yorumculuğa burada devam etmişti. Dilmen'in kanalla yolları ayırdığı ve sezonun geri kalanında ekranlarda olmayacağı öğrenildi. Dilmen'le ilgili ortaya atılan iddia gündem oldu.

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Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının bu hafta yayınlanmaması ise futbolseverleri merakta bıraktı. Futbol yorumculuğunun en ünlü isimlerinden Rıdvan Dilmen sezonun geri kalanında ekranlarda olmayacağı ortaya çıktı. TRT Spor'dan ayrılan Dilmen'in sağlık sorunlarından ötürü bu kararı aldığı öğrenilmesiyle kötü haber hayranlarını üzdü.

Dilmen, son olarak Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası programa çıkmıştı ancak bu programda bir veda söz konusu olmamıştı. Dilmen'in o programda yaptığı Fenerbahçe eleştirileri tepki toplamıştı. Tecrübeli futbol adamının bu eleştirilerden de rahatsız olduğu öğrenildi.



TRT işine son verdi iddiası
Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.

"Sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı"
Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Şeytan, TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?”

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