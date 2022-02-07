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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili önemli açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı iddiasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili hukuken bir tartışma söz konusu değil. Söz konusu tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı yönünde açıklamalar son dönemde gündeme getiriliyor. 

Erdoğan'ın üçüncü kez aday olduğu bu nedenle de iki dönem şartını gerekçe gösteren muhalefet kesimlerinin iddiasına, AK Parti kurmayları tepki gösteriyor.

AK Parti yöneticileri, muhalefeti "367 kararı" gibi hukuk katliamının altlığını oluşturma peşinde olmakla suçluyor.

"Bu konuda bir makale yayınlayacağım"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalar hakkında konuştu.

Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyen Şentop, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili hukuken bir tartışma söz konusu değil. Söz konusu tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi. 

Şentop, "Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım" ifadelerini kullandı. 

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