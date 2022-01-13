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Erdoğan yeniden aday olamaz iddiası! Tutanaklar ortada AK Parti'den flaş açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmaması yönünde bir takım girişimlerde bulunduğunu belirterek, 5 yıl önceki Anayasa değişikliği sırasında muhalefetin "14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz" dediğini bu açıklamaların tutanaklarda olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı yönünde açıklamalar son dönemde yüksek sesle dile getiriliyor.

Ortalığı bu karıştıran iddiaları telaffuz eden muhalefet partilerine AK Parti'den sert tepki geldi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, Erdoğan'ın ikinci kez aday olmamasının zemininin hazırlandığını söyledi. 

Muhalefeti "367 kararı" gibi hukuk katliamının altlığını oluşturma peşinde olmakla suçlayan  Akbaşoğlu, tutanaklarda muhalefet temsilcilerinin beyanlarını kamuoyu ile paylaştı. 

"14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz" dediler

Akbaşoğlu, "Anayasa Komisyonu üyesi olarak yeni anayasa değişikliğine ilişkin 2016-2017 yıllarında en başından sonuna kadar içinde bulundum. Hiçbir muhalefet temsilcisi, cumhurbaşkanının ikinci kez aday olamayacağına dair hiçbir şey söylemedi. Anayasa değişikliği çalışmaları esnasında tüm muhalafet temsilcilerinin 'Getirdiğiniz değişiklik teklifiyle mevcut cumhurbaşkanı dahil olmak üzere adaya olabilecek bütün cumhurbaşkanlarına yeni sistemde teorik olarak 14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz' dediler. Bu beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır." dedi.

"Geliyor gelmekte olan! Ne yapsanız boş!"

"Şimdi mızıkçılık peşindeler" diyen Akbaşoğlu, "Yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara şampiyon olduğu görülüyor. Korku salmış kendilerine. Korkunun ecele faydası yok! Geliyor gelmekte olan! Ne yapsanız boş! Haziran 2023’te yeniden geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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