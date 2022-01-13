Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ iddiası çok konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ iddiası çok tartışılacak. İmamoğlu, "Önceki dönemde KİPTAŞ'a yüksek fiyattan satın aldırdıkları imarlı arsayı dahi bizim dönemimizde meclisteki çoğunluklarını kullanarak proje yapmamamız için yeşil alana çevirdiler." dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut projelerinden biri olan Tuzla Aydınlık Evler için kura çekimi töreni yapıldı. Hak sahiplerinin belirlendiği törene katılan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

KİPTAŞ'la ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Ne kadar sosyal konut gerekiyorsa biz hazırız. Ancak önümüzde engeller var. Önceki dönemde KİPTAŞ'a yüksek fiyattan satın aldırdıkları imarlı arsayı dahi bizim dönemimizde meclisteki çoğunluklarını kullanarak proje yapmamamız için yeşil alana çevirdiler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşın sorunlarına çözüm üreten bir anlayış içinde olduklarını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, isim vermeden bazı ilçe belediye başkanlarına sitem etti.

"O belediye başkanları kendilerini çok iyi biliyor"

İçişleri Bakanlığının "İBB terörle bağlantılı çalışanlar var" iddialarıyla ilgili başlattığı teftişe değinen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Bazı belediye başkanlarımızın bize karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeçsinler, o türbülans kendilerine zarar verecek. O türbülansa katılanlar bir sonraki seçimde vatandaştan oy bile isteyemeyecek. O belediye başkanları kendilerini çok iyi biliyor. Bıraksınlar, iş üretsinler ya da üretenin yanında olsunlar. Onlara buradan çağrı yapıyorum. Bizimle iş üretme konusunda bize yardım etsinler"