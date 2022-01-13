BIST 2.081
DOLAR 13,58
EURO 15,59
ALTIN 796,17
HABER /  GÜNCEL

Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2020

Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2020

2021-2022 eğitim yılının 1. dönemi 24 Ocak cuma günü sona erecek ve karneler dağıtılacak. Milyonlarca öğrenci karnesini alacak yarıyıl tatili başlayacak. Peki lise öğrencileri 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf lise öğrencileri takdir-teşekkür belgesi almak için kaç puan alması gerekiyor?

Abone ol

Milyonlarca öğrenci 21 Ocak cuma günü karnesini alacak ve 2022 yarı yıl tatili başlayacak. 6 Eylül'de başlayan ve kesintisiz devam yüz yüze eğitim 2. dönemde 4 Şubat'ta başlayacak. Peki MEB yönetmeliğine göre teşekkür alma puanı kaç olacak, karnesinde 2 olan öğrenci teşekkür alabilecek mi, 10 gün devamsızlık yapan belge alabilecek mi? 

İlkokul, ortaokul ve liselerde Teşekkür belgesi almak için öğrencilerin en az 70.00 not ortalamasını yapmaları gerekmektedir. 70 ve 84.99 arasında başarı ortalamasına sahip öğrenciler o dönem Teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. 85.00 ve üzeri başarıyı yakalayan öğrenciler ise dönemlerini Takdir belgesiyle kapatır. MEB Takvimi Duyurdu: Yarıyıl Tatiline 11 Gün Kaldı! Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler bu yıl 4 tatil dönemi yaşayacak. Birinci dönem ilk ara tatillerini 15- 19 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler, için birinci dönem ders zili son kez 21 Ocak cuma günü çalacak. 

Derslerin ağırlıklı ortalaması ;
70,00-84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi,
85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,
Lisede en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Bu durumda ortalaması tutması durumunda karnede 2 olursa takdir alınır, karnede 1 varsa teşekkür alınmaz.

Karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi: Karne gününe az bir zaman kala öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamaya geçtiler bile. Peki karnesinde 2 olan öğrencinin durumu ne olacak. Eğer öğrencinin Türke ya da Matematik dersin ortaması 3'ün üzerindeyse ve karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortalaması 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek. 

Bu Yıl Sınıfta Kalma Olacak Mı:  Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz sene öğrencilerin pandemiden en az şekilde etkilenmesi için sınıfta kalmayı kaldırmıştı. Öğrenciler başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tam zamanlı olarak okullar açık olduğundan sınavlar düzenlendi.

Bu nedenle bu yıl sınıfta kalma uygulaması devam edecek. MEB yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda tekrar bulunmuyor. Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'den az olan ortaokul öğrencisinin sınıf tekrarı yapmasına Şube Öğretmen Kurulu (ŞÖK) karar veriyor. Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50'nin altında bulunan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini açıkladı sosyal medya bunu konuştu
Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini açıkladı sosyal medya bunu konuştu
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı
Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı
Balıkesir'de enflasyona inat fiyat artırmadı! Her şeyi 10 TL'den satıyor: Duyanlar akın etti
Balıkesir'de enflasyona inat fiyat artırmadı! Her şeyi 10 TL'den satıyor: Duyanlar akın etti
ABD tarihinin en yüksek teklifi! Orduya katılana 50 bin dolar ikramiye
ABD tarihinin en yüksek teklifi! Orduya katılana 50 bin dolar ikramiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bildikleri en iyi işi açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bildikleri en iyi işi açıkladı
Fırtına tezgahları süpürdü! Balık fiyatları cepleri yaktı
Fırtına tezgahları süpürdü! Balık fiyatları cepleri yaktı
Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları
Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları
Bakan Murat Kurum 2021'deki en uç meteorolojik değerleri açıkladı! Antalya, Van, Şırnak...
Bakan Murat Kurum 2021'deki en uç meteorolojik değerleri açıkladı! Antalya, Van, Şırnak...
Kadınlarda sık görülüyor! Cinsel ilişkiyle bulaşıyor: Erkeklerde bu virüs bulunursa...
Kadınlarda sık görülüyor! Cinsel ilişkiyle bulaşıyor: Erkeklerde bu virüs bulunursa...