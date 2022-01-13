Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları

21 Ocak cuma günü milyonlarca öğrenci karnesini alacak ve 2021-2021 eğitim yılının birinci dönemi sona erecek. Bu sene öğrenciler karneleri yüz yüze alacak, aynı zamanda e-okul VBS üzerinden de sorgulanacak. Öğretmenler ise karne görüş örneklerini araştırıyor. İşte 1. sınıf, lise, orta okul öğrencileri için 2022 1. dönem karne görüş notları örnekleri...

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6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 24 Ocak cuma günü sona eriyor. Öğrenciler bu sene karnelerini yüz yüze alacaklar. Aynı zamanda 1. dönem karneleri e okul VBS üzerinden sorgulanacak. Karne öncesi öğretmenler karne görüşlerini araştırıyor. İşte 1. dönem karne görüşleri, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf 2021 -2022 Öğretmen karne görüşleri örneği...

Karne görüşleri 2022: Karne notlarımızda yıldızlı çok iyi olsaydı sanırım sana o notu verirdim. Her zaman akıllı, olgun, başarılı davranışlarınla, güler yüzün, tatlı sohbetinle içimi sıcacık yapıyor ve beni çok mutlu ediyorsun. İleride çok ama çok güzel yerlerde çok başarılı olacağına inanıyorum. Seni çok seviyorum. Umarım ikinci dönem okulumuza kavuşuruz, iyi tatiller...

Güzel kızım birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller yakışıklım.

Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

Prenses karnen çok güzel. Hayatıma renk kattığın ve benim öğrencim olduğun için çok şanslı bir öğretmenim. Çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller kızım.

Güzel kızım bu dönem çok daha iyiydin. Ancak okuman istenen düzeyde değil. Ben senin istersen çok iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum. Tatilde çok kitap oku ve dinlen. İyi tatiller tatlım.

Bu dönem çok daha iyiydin. Ama yeteri kadar derse katılmadığın için okuma seviyen biraz düşük. Ben senin çok başarılı bir çocuk alacağına inanıyorum. Tatilde çok kitap okursan eksiklerini tamamlayabilirsin. İyi tatiller oğlum.

Çok akıllı bir kızımsın. Ancak derslerine düzenli çalışmazsan ve kitap okumazsan başarılı olamazsın. Tatilde çok kitap oku ve yazı çalışması yap. Sınıf ve okul kuralları hepimiz için çok önemlidir. İyi tatiller kızım.

Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Benim yakışıklı paşam karnen çok güzel. Hayatın başarılarla dolu olsun. Söz hakkı verilince konuşsan çok daha iyi olacak. Tatilde çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller oğlum.

Güzel kızım bu dönem çok daha iyiydin. Seninle gurur duyuyorum. Çok akıllısın ve çalışınca çok başarılı olabilirsin. Tatilde çok kitap oku tamam mı Kuzum?. İyi tatiller.

Benim efendi oğlum. Her zaman çok saygılı ve kurallara uyan bir öğrencimsin. Seni tebrik ederim. Gelecek yıl daha da başarılı olmanı isterim. Tatilde çok kitap okumalısın. İyi tatiller.

Benim akıllı oğlum. Yine karnen çok güzel. Seni tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

Her zaman çok saygılı ve kurallara uyan öğrencimsin. Seni tebrik ederim. Çalışmalarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumalısın ve Türkçe kelimelerin anlamlarını öğrenmelisin. İyi tatiller prensesim.

Aferin prensesim. Karnen çok güzel. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller tatlım.

Güzel kızım bu dönemde karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Hayatın mutluluk ve başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol kitap oku. İyi tatiller prensesim.

Güzel kızım bu dönem çok gayretliydin. Her zaman çok çalışmanı istiyorum. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller kızım.

Yakışıklı oğlum bu dönem çok daha iyiydin. Seni tebrik ederim. Karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

Prensesim seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Çok çalıştın ve başardın. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller güzel kızım.

Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

enim güzel kızım seni tebrik ederim. Yine harika bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Çok kitap okumaya devam et. Benim gurur kaynağımsın. İyi tatiller sarı papatyam.

Seni tebrik ederim, yine çok güzel bir karnen var. Seneye biraz daha büyümüş ve kurallara daha iyi uyan bir öğrencim olmanı dilerim. Tatilde kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller oğlum.

Yine muhteşem bir karnen var. Senin gibi bir öğrencim olduğu için çok şanslıyım. Hayatın başarılarla ve mutluluklarla dolu olsun. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller akıllı oğlum.

1- Çok Başarılı Öğrenciler

Göstermiş olduğun azim ve gayretten dolayı seni kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep böyle başarılı ve mutlu kal. İyi tatiller..

Gerek ders içi, gerek ders dışı örnek davranışların ve azimli çalışmalarınla güzel başarılara imza attın. Seninle gurur duyuyorum. Hep böyle başarılı ve mutlu kal. İyi tatiller..

Azmin, gayretin ve örnek davranışlarından dolayı seni tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller

Üstün başarılarının devamını diler. Tebrik ederim

Tek kelime ile mükemmelsin!

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek teşekkürlerimi sunuyorum.

Bütün dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Başarılarının devamını dilerim.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

2- Başarılı Öğrenciler

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, daha büyük başarılar kazanmanı temenni ediyorum.

Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

3- Orta Seviyedeki Öğrenciler

Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

"Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk." Öyleyse çalışmaya devam.

Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.

4- Ders Durumu Zayıf Öğrenciler

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var

Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede…

Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.