Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan Semra Güzel için Erdoğan'ı suçladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları için Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil." sözlerinede cevap verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman'da TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

Bugün de o fotoğraflar, HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu "HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz?" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar 2017'ye ait Ancak HDP ve CHP'nin iddialarının aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğraflarının, İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında yaptığı "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" açıklamaya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için senin 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunduğu Zonguldak'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında 'helalleşme' çağrısını yineleyerek, "Bizim de yanlışlarımız oldu. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatamız, eksiğimiz, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Kimin derdi varsa onunla dertleşiriz." diye konuştu.

Bu fotoğrafın muhattabı Erdoğan

Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunmasının sorulması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye. Bunların İmralı'ya masa attıkları dönemde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhattabı doğrudan Erdoğan'dır. Açılımda ne oldu, aklın başında mıydı? Bunların sorulması lazım"