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Ankara'da Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

 ANKARA'da düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

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Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cumhuriyet savcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 15 yabancı uyruklu örgüt üyesinin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, Irak'ta bulundukları sürede terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye girdikten sonra da çatışma bölgeleri ile irtibatlarını sürdürdükleri tespit edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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