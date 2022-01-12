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Manşetten duyurdular! Türk malları Çin mallarının yerini aldı

Manşetten duyurdular! Türk malları Çin mallarının yerini aldı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) tarafından fonlanan ancak merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan basın kuruluşu Al-Araby, Türk mallarının piyasada baskın olan Çin mallarının yerini alarak pazarını genişlettiğini yazdı.

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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) tarafından fonlanan ancak merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan basın kuruluşu Al-Araby, Türkiye'nin ticaret pazarında artan ağırlığına dair bir makale yayımladı.

Türkiye'nin özellikle de Arap pazarındaki ağırlığını Mısır üzerinden değerlendirmeye alan Al-Araby, "Türk malları Çinlileri Mısır'dan uzaklaştırıyor" başlığıyla yayımladığı analizde, "Türk malları çeşitli sektörlerde baskın bir varlığa sahip olan Çin mallarının yerini alarak Mısır pazarının daha geniş alanlarını ele geçirdi" ifadesini kullandı.

"Türkiye geçiş noktasına dönüştü"

"Türk tekstil ürünleri çok kaliteli. Geçen hafta çoğu Mısır pazarında satışlar dururken Türk markalarının Mısırlı acenteleri cazip ve indirimli fiyatlarla yoğun ürün satışına devam etti" denilen haberde, "Çin'den uluslararası pazarlara tedarik zinciri sorunları nedeniyle Türkiye çok geniş yelpazedeki ürünler için bir satış noktası veya geçiş alanına dönüştü. Mısır firmaları da ürünlerini Türk acenteleri aracılığıyla Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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