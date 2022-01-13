Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha

Medipol Başakşehir'de Peter Zulj, Macaristan ekiplerinden Fehervar'a 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralandı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcusu Peter Zulj'un Macaristan ekiplerinden Fehervar'a 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.