BIST 2.069
DOLAR 13,65
EURO 15,68
ALTIN 792,73
HABER /  SPOR

Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha

Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha

Medipol Başakşehir'de Peter Zulj, Macaristan ekiplerinden Fehervar'a 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralandı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcusu Peter Zulj'un Macaristan ekiplerinden Fehervar'a 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. 


Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Pandemiden çıkışa en yakın ülke
Pandemiden çıkışa en yakın ülke
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Pınar Karşıyaka son periyotta çözüldü
Pınar Karşıyaka son periyotta çözüldü
İşçini feci ölümü! Kanlar içinde kaldı kimse kurtaramadı
İşçini feci ölümü! Kanlar içinde kaldı kimse kurtaramadı
Günde 4 saatten fazla telefon başındayız
Günde 4 saatten fazla telefon başındayız
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Fuat Uğur: Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın
Fuat Uğur: Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın
Gebze'de kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Gebze'de kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Osmangazi Belediyesi'nden 'kısa etek' genelgesi! Yırtmaçlı etek, strech pantolan ve kolsuz elbise yasak
Osmangazi Belediyesi'nden 'kısa etek' genelgesi! Yırtmaçlı etek, strech pantolan ve kolsuz elbise yasak
Genç model koronavirüse yenik düştü: Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum
Genç model koronavirüse yenik düştü: Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum