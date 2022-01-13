BIST 2.069
DOLAR 13,65
EURO 15,68
ALTIN 792,73
HABER /  SPOR

Pınar Karşıyaka son periyotta çözüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pınar Karşıyaka son periyotta çözüldü

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında İspanya ekibi Lenovo Tenerife’ye 76-69 mağlup olarak avantaj elde edemedi. Serinin ikinci maçı 18 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

Abone ol

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, İspanya takımı Lenovo Tenerife’ye konuk oldu. İlk periyodu 19-16 geride kapatan Karşıyaka, ikinci periyotta iyi bir oyun ortaya koyarak devreye 40-37 üstünlükle gitti.

İkinci devrede oyun üstünlüğünü rakibine veren yeşil-kırmızılılar üçüncü periyodu 54-52 geride bitirdi. Mücadelenin son çeyreğinde üstünlüğü ele alamayan Karşıyaka, maçta 76-69’luk mağlubiyetle ayrıldı.

Ufuk Sarıca: "İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Zor bir maç oldu. İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi. Bu akşam sahada olanları herkes gördü. Adil bir yönetim olmadı, özellikle fauller konusunda. Biz saha elimizden geleni yapmaya çalıştık, maçın tamamında iyi oynayan taraf bizdik. Ancak maçın sonunda rakibimiz daha iyi oynayarak kazandı. Onları tebrik ediyorum" dedi.

İkinci maç 18 Ocak’ta İzmir’de

Play-In turunun ikinci maçı 18 Ocak Salı günü Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Pınar Karşıyaka, ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılırsa Avrupa’dan elenecek. Yeşil-kırmızılılar kazanması durumunda ise seri üçüncü maça uzayacak. İspanya’da oynanacak üçüncü maçta galibiyet sayısını ikiye çıkaran taraf son 16 turuna kalacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Yusuf Yerkel mitingi! İstenmeyen kişi ilan edildi akreditasyon verilmedi: Ortak açıklama yapıldı
Almanya'da Yusuf Yerkel mitingi! İstenmeyen kişi ilan edildi akreditasyon verilmedi: Ortak açıklama yapıldı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İşçini feci ölümü! Kanlar içinde kaldı kimse kurtaramadı
İşçini feci ölümü! Kanlar içinde kaldı kimse kurtaramadı
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Gebze'de kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Gebze'de kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Osmangazi Belediyesi'nden 'kısa etek' genelgesi! Yırtmaçlı etek, strech pantolan ve kolsuz elbise yasak
Osmangazi Belediyesi'nden 'kısa etek' genelgesi! Yırtmaçlı etek, strech pantolan ve kolsuz elbise yasak
Genç model koronavirüse yenik düştü: Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum
Genç model koronavirüse yenik düştü: Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum
Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği
Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği
Mahmut Özer Enes Kara ve cemaatlerle ilgili soruya böyle yanıt verdi! Okullar 7 Şubat'ta yeni sisteme geçiyor
Mahmut Özer Enes Kara ve cemaatlerle ilgili soruya böyle yanıt verdi! Okullar 7 Şubat'ta yeni sisteme geçiyor