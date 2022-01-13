Günde 4 saatten fazla telefon başındayız

Bir uygulama izleme şirketinin verileri, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcadıklarını ortaya koydu.

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Gelişen teknoloji ürünleri hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle artık cep telefonlarıyla uyuyup kalkmaya başladık. Bunun üzerine araştırma yapan bir uygulama şirketi, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını cep telefonlarıyla geçirdiklerini ve çoğunlukla mobil uygulamalarda zamanlarını harcadıklarını belirtti.

Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. App Annie adlı uygulama izleme firması da insanların cep telefonu uygulamalarında ne kadar zaman geçirdiğine dair bir araştırma yaptı. Araştırmada, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

4,8 saatimizi cep telefonu uygulamalarına ayırıyoruz

App Annie tarafından yapılan araştırmada, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığını ortaya koydu. Buda insanların uyanık olduğu sürenin üçte birlik kısmına denk düşüyor.

10 mobil uygulama hazırlandı

Yapılan araştırma, Türkiye, Hindistan, Meksika, Japonya, Singapur ve Kanada dahil olmak üzere 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

Sunulan verilere göre, TikTok 2020’ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.