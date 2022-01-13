BIST 2.069
DOLAR 13,65
EURO 15,68
ALTIN 792,73
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Günde 4 saatten fazla telefon başındayız

Günde 4 saatten fazla telefon başındayız

Bir uygulama izleme şirketinin verileri, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcadıklarını ortaya koydu.

Abone ol

Gelişen teknoloji ürünleri hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle artık cep telefonlarıyla uyuyup kalkmaya başladık. Bunun üzerine araştırma yapan bir uygulama şirketi, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını cep telefonlarıyla geçirdiklerini ve çoğunlukla mobil uygulamalarda zamanlarını harcadıklarını belirtti.

Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. App Annie adlı uygulama izleme firması da insanların cep telefonu uygulamalarında ne kadar zaman geçirdiğine dair bir araştırma yaptı. Araştırmada, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

4,8 saatimizi cep telefonu uygulamalarına ayırıyoruz

App Annie tarafından yapılan araştırmada, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığını ortaya koydu. Buda insanların uyanık olduğu sürenin üçte birlik kısmına denk düşüyor. 

10 mobil uygulama hazırlandı

Yapılan araştırma, Türkiye, Hindistan, Meksika, Japonya, Singapur ve Kanada dahil olmak üzere 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

Sunulan verilere göre, TikTok 2020’ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Gebze'de kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Gebze'de kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Osmangazi Belediyesi'nden 'kısa etek' genelgesi! Yırtmaçlı etek, strech pantolan ve kolsuz elbise yasak
Osmangazi Belediyesi'nden 'kısa etek' genelgesi! Yırtmaçlı etek, strech pantolan ve kolsuz elbise yasak
Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği
Aslı Kızmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Aslı T. Kızmaz mesleği
Mahmut Özer Enes Kara ve cemaatlerle ilgili soruya böyle yanıt verdi! Okullar 7 Şubat'ta yeni sisteme geçiyor
Mahmut Özer Enes Kara ve cemaatlerle ilgili soruya böyle yanıt verdi! Okullar 7 Şubat'ta yeni sisteme geçiyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 28 ilde 'kene' operasyonu: 133 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 28 ilde 'kene' operasyonu: 133 kişi gözaltına alındı
Dolar düştü ama indirim yerine zam geldi! 1 milyon kişi mağdur oldu: Çok üzülüyoruz
Dolar düştü ama indirim yerine zam geldi! 1 milyon kişi mağdur oldu: Çok üzülüyoruz
Yasaklı bu 6 tür köpek için yarın son gün!
Yasaklı bu 6 tür köpek için yarın son gün!