Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Enes Kara yazısı Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi derinden etkiledi. "Cemaat yurtlarına neşter şart" diyen Ahmet Hakan, tespitlerini yedi hüküm ile paylaştı.

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın intiharı tüm Türkiye'yi sarstı. Kara, intiharından önce çektiği videoda ailesinin zoruyla bir cemaat yurdunda kaldığını ve burada psikolojik olarak yorulduğunu anlattı.

Herkesi hüzne boğan Enes Kara'nın ölümüyle ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan değerlendirmeler geldi. Hakan, "Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm" başlıklı yazısında paylaştı:

Hüküm bir

Zorla, zorlayarak

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

Hüküm iki

Arz ve talep

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

Hüküm üç

Dine yabancılaşma

YARIM asırlık deneyimime yaslanarak söylüyorum: Zorla kitap okumak, zorla dini bilgi aşılamak, zorla ders yapmak, zorla risale okutmak, zorla ibadet yaptırmak... Bütün bu zorlamalardan çıkan tek bir sonuç olmuştur: Dine ve dindara yabancılaşma. Bu tür yurtlarda genelde bu oldu, demek ki bu devran böyle devam ediyor.

Hüküm dört

Anlayışsızlık

YİNE yarım asırlık deneyimime yaslanarak söylüyorum: Bu tür yurtların çoğunda maalesef anlayış yoktur, merhamet yoktur, pedagoji yoktur, kişisel sorunlarla ilgilenme yoktur. Hazır ele geçirilmiş olan genci, zorla ve zorlayarak yetiştirme kaygısı vardır. Yıl olmuş 2022. Demek ki hiçbir şey değişmemiş.

Hüküm beş

Ailenin payı

EVLATLARINI bu tür yurtlara yerleştiren aileler, en doğrusunu yapmış olduklarına sonsuz bir güvenle, “Benim oğlum, en doğru insanların elinde” duygusuyla hareket ederler. Oysa evlatları, büyük bir trajedi yaşamaktadır, çıkmazdadır. Aile o sonsuz güven duygusuyla bunun farkına bile varamaz. Yani bu işlerde ailenin payı da çok büyüktür.

Hüküm altı

Yenilenmeme

BU tür yurtlar, 50 yıl önce de böyleydi, 50 yıl sonra da aynı. Yani 50 yılda milim ilerleme sağlayamamışlar. 50 yıldır aynı yöntem, 50 yıldır aynı yaklaşım, 50 yıldır aynı model, 50 yıldır aynı ezber. Sonuç? 50 yıl önce hangi travmalar yaşatılıyorsa... 50 yıl sonra da aynı travmalar yaşatılıyor.

Hüküm yedi

Neşter şart

BU öğrenci yurtlarına neşter atılmasının vakti geldi de geçiyor. Zorlama var mı diye denetim yapılmalı. Pedagojik formasyon zorunluluk haline getirilmeli. Öğrencilerin ruh sağlığıyla ilgili ilgilenecek birimler oluşturulması şart koşulmalı. Yani öğrenciyi intihara kadar sürükleyen koşullar ortadan kaldırılmalı. Kısacası devlet, harekete geçmeli.

Enes Kara o yurtlarda kalmaya muhtaç mıydı?

CEMAAT ve tarikat yurtlarıyla ilgili asıl odaklanılması gereken husus şudur:

Gelir durumu uygun olmayan ve bu yüzden tarikat ve cemaat yurtlarında kalmaya mecbur kalanların trajedisi.

Devlet, işte bu tür trajedilerin sorumlusudur.

Fakat Enes Kara olayında böyle bir durumun olmadığını görüyoruz.

Enes Kara’nın babası, “Bizim durumumuz iyi. İstediğimiz yurtta kalabilirdi. Biz burayı tercih ettik” diyerek...

Enes Kara’nın trajedisindeki asıl sorumlunun aslında kendisi olduğunu ifşa etmiş oldu.