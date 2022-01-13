BIST 2.064
DOLAR 13,57
EURO 15,53
ALTIN 801,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da ustadan haber alamayınca eve giren komşuların dünyası başına yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da ustadan haber alamayınca eve giren komşuların dünyası başına yıkıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde komşularının kendisinden haber alamadığı inşaat ustası evinde ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Mehmet Zeki Çağlayan’dan (60) haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Mehmet Zeki’nin yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Çağlayan’ın yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Zeki Çağlayan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesinin morguna kaldırılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel harekat polisi kocasını öldürmüştü! İşte verilen ceza
Özel harekat polisi kocasını öldürmüştü! İşte verilen ceza
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Mecliste 'aşı zorunlu hale gelmeli' deyince pankartlı protesto başladı: Parçalanmadan özgürlük
Mecliste 'aşı zorunlu hale gelmeli' deyince pankartlı protesto başladı: Parçalanmadan özgürlük
Kırıkkale Üniversitesi'nde 'taciz' iddiasına soruşturma
Kırıkkale Üniversitesi'nde 'taciz' iddiasına soruşturma
Teröristle poz veren Semra Güzel'in abisi öldürüldü 17 HDP'li vekilin 1. dereceden yakını dağda
Teröristle poz veren Semra Güzel'in abisi öldürüldü 17 HDP'li vekilin 1. dereceden yakını dağda
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yumurta fiyatları aldı başını gitti! İndirim için bunun yapılması şart
Yumurta fiyatları aldı başını gitti! İndirim için bunun yapılması şart
Zamlar AK Parti'yi de vurdu vekillerden 'Bir il ziyareti git gel 3 bin TL’yi buluyor' şikayeti
Zamlar AK Parti'yi de vurdu vekillerden 'Bir il ziyareti git gel 3 bin TL’yi buluyor' şikayeti
BES'teki düzenlemelerin ilk bölümü Meclis'ten geçti: Katkı arttı, avans hakkı geldi
BES'teki düzenlemelerin ilk bölümü Meclis'ten geçti: Katkı arttı, avans hakkı geldi
İnter uzatma devresinin son saniyesinde attı kupaya uzandı Hakan Çalhanoğlu 120 dakika oynadı
İnter uzatma devresinin son saniyesinde attı kupaya uzandı Hakan Çalhanoğlu 120 dakika oynadı