Zamlar AK Parti'yi de vurdu vekillerden 'Bir il ziyareti git gel 3 bin TL’yi buluyor' şikayeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İcraatları anlatın” talimatı üzerine illerine gidip gelen milletvekilleri "yakıt hesabı" yapıyor.

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası bir depo akaryakıtın 1000 TL’ye yaklaştığına dikkat çeken AK Parti’liler, “Cumhurbaşkanımız, talimat veriyor. Ancak bir il ziyaretinin yakıt harcaması git-gel 3 bin TL’yi buluyor” serzenişinde bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, milletvekillerinin büyük bölümünün 2.0 ve üstü hacimli, yüksek yakıt tüketen motora sahip araçlar kullandığı biliniyor.

Aynı zamanda vekillerin trafikte geçiş üstünlüğü de bulunuyor. Buna bağlı olarak vekiller, hız sınırlarına bağlı kalmadan yüksek süratle yolculuk yapıyor. Bu durum da yakıt tüketimini artırıyor. Tüm bu veriler ışığında milletvekilleri, bir il ziyaretinde ortalama 3 bin TL’lik yakıt tükettiklerini belirtiyor.

İlçe ziyaretleri maliyeti büyütüyor

Bu tutarın gidilen ilde yapılan ilçe ziyaretleri de eklendiğinde “çok daha fazlaya çıkabildiği” belirtiliyor.

Meclis’te Ankara’ya uzak iller ile yakın illerin vekilleri de kendi aralarında, “Sizin yakıtınız ile bizimki arasında büyük fark var. İlimize ziyaret yaptığımızda aylık fatura büyüyor. Bunun bir de düğünlerde takılan altınları, baş sağlığı ziyaretlerinde verilen yemekleri var. Gitti mi maaşın tamamı?” sözleriyle “şakalaşıyor”