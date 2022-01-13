Okullar tatil edilidi! Konya, Ordu, Bayburt ve Ağrı'da yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, 4 şehirden peş peşe eğitime ara verildiği haberleri geldi. Bayburt genelinde okullar bir gün tatil edilirken, Konya'da 6 ilçede, Ordu'da 3 ilçede, Ağrı'da ise bir ilçede okullar bir gün tatil edildi...

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Konya, Ordu, Bayburt ve Ağrı'da yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Bayburt genelinde kar dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun üç ilçesinde ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi. Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Konya'nın 6 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Taşımalı eğitim yapan okullar da tatil

Konya'da arıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köylerde eğitime ara verildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.