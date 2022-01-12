Adana'da ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde sağanağın ardından kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçtu, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.Abone ol
ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Sefa Nur, idaresindeki 33 AV 344 plakalı otomobille Güvenç Mahallesi'nde seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü.
Polis memuru olduğu öğrenilen Nur, derede sürüklenen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Nur, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince muayene edildi.
Araç, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı.