BIST 2.064
DOLAR 13,23
EURO 15,15
ALTIN 777,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde sağanağın ardından kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçtu, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Abone ol

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Sefa Nur, idaresindeki 33 AV 344 plakalı otomobille Güvenç Mahallesi'nde seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü.

Polis memuru olduğu öğrenilen Nur, derede sürüklenen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Nur, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince muayene edildi.

Araç, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tehlike arz eden 5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındı
Tehlike arz eden 5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Türkiye 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Medipol Başakşehir, Adem Ljajic transferinden vazgeçti
Medipol Başakşehir, Adem Ljajic transferinden vazgeçti
Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçına hakem hataları damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçına hakem hataları damga vurdu
Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası PCR testi ve karantina açıklaması
Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası PCR testi ve karantina açıklaması
HÜRJET için seri üretim kararı verildi
HÜRJET için seri üretim kararı verildi
Omicron için kritik açıklama! Aşısızlar ve ek hastalığı olanlar için ölümcül olabilir
Omicron için kritik açıklama! Aşısızlar ve ek hastalığı olanlar için ölümcül olabilir
TBMM'den Kazakistan bildirisi! Partilerden ortak destek
TBMM'den Kazakistan bildirisi! Partilerden ortak destek
ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı
ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı