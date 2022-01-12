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Türkiye 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 422 bin 28 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 137 milyon 891 bin 835'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ocak 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 42 bin 573 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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