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Malatya'da tacize uğrayan kadın tacizcisini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da tacize uğrayan kadın tacizcisini bıçakladı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde bir şahıs, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K.'ye aracı ile yaklaşan M.B., genç kadını taciz etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken M.B., peşinden gittiği İ.K.'yi taciz etmeyi sürdürdü.

Ara bir sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.'yi bacağından yaraladı. Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.B.'nin daha önceden de İ.K.'ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.

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